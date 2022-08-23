Общественники при псковском УМВД РФ приняли участие в акции «Символ доблести и народной гордости»

16:35, 23 августа 2022, ПАИ

Представители Общественного совета при УМВД России по городу Пскову приняли участие в мероприятиях, посвященных празднованию Дня Государственного флага: 31 год назад триколор стал официальным флагом Российской Федерации. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

В ходе акции «Символ доблести и народной гордости», проходившей на набережной реки Великой, псковичи развернули флаг российского государства рекордной для города длины 2105 метров.

«Общественники Юрий Бурлин и Алексей Караваев в поддержку акции пришли со своим флагом, пусть и не такого масштабного размера, но также символизирующим единство нашей большой и многонациональной страны и гордость за Отечество», - отметили в ведомстве.