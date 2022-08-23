Глава Островского района поздравил ветерана с вековым юбилеем

18:12, 23 августа 2022, ПАИ

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Глава Островского района Дмитрий Быстров поздравил ветерана Наталью Петрову со столетним юбилеем, сообщает газета «Островские вести».

Наталья Петрова родилась в 1922 году в деревне Татарино. В годы Великой Отечественной войны она работала связной и помогала партизанам на протяжении всей оккупации. Сейчас ветеран проживает в деревне Шики, где и прошло поздравление.

Пожелать имениннице здоровья и долгих лет жизни также приехал председатель Собрания депутатов Островского района Александр Обризан, депутат Псковского областного Собрания Андрей Михайлов и руководители социальных служб района. А сотрудники центра культуры «Юбилейный» подарили Наталье Петровой музыкальные номера.