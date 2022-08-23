Артековцы продолжают постигать науку вместе с преподавателями ПсковГУ

17:31, 23 августа 2022, ПАИ

Занятия для отрядов лагеря «Морской» в международном детском центре «Артек» провели преподаватели института медицины и экспериментальной биологии ПсковГУ Светлана Александрова и Ирина Кривуля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

На образовательном треке «Тайна третьей планеты» артековцам продемонстрировали химические опыты, раскрыли особенности извержения и распространения вулканов, познакомили с продуктами вулканических извержений и особенностями их использования человеком. Допуском к занятию явилась нингидриновая реакция, доказывающая белковую природу человека.

Раскрыв «Тайну третьей планеты», ребята получили сертификаты участников, отметили в пресс-службе.