Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Почти семь тысяч заявлений подал «Экопром» в суд на должников Псковской области

Филиал ООО «Экопром» ведёт активную работу по взысканию образовавшейся задолженности за услуги по обращению с ТКО. На данный момент в суд подали почти семь тысяч заявлений на должников Псковской области. При этом ежедневно отдел взыскания регоператора отправляет документы в судебные инстанции, объём удовлетворенных исков растёт. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе филиала ООО «Экопром».

Лидерами по задолженности являются Псков и Псковский район, а также Великие Луки и Великолукский район. По Псковскому району и Пскову отправлено в суд 3 708 дел, из которых 3 617 уже находятся в работе у судебных приставов, а по Великолукскому району и Великим Лукам – 330 дел, одобренных судом, из которых 214 уже отрабатывает ФССП.

Среди районов области наибольшее количество судебных исков подали в отношении должников:

– Пыталовского района, где на 230 судебных исков приходится 175 отработанных ФССП;

– Новоржевского района, где на 224 судебных иска приходится 179 отработанных ФССП;

– Порховского района, где на 218 судебных исков приходится 175 отработанных ФССП.

Филиал ООО «Экопром» рекомендует потребителям услуги не доводить дело до суда и погасить задолженность в полном объёме.

После удовлетворения судебного иска дело передается в ФССП, которая уведомляет должника о наличии у него задолженности по почте или через «Госуслуги». После получения уведомления у должника ещё есть возможность без последствий погасить имеющуюся задолженность. Самостоятельно проверить наличие исполнительного производства за услуги по обращению с ТКО можно в личном кабинете портала «Госуслуги» или на сайте ФССП в разделе «Банк исполнительных производств», уточнили в пресс-службе.

Судебные приставы-исполнители в целях обеспечения полного и своевременного исполнения требований исполнительных документов налагают запрет на совершение регистрационных действий в отношении транспортного средства, принадлежащего должнику, на получение должником – гражданином РФ заграничного паспорта, на регистрацию должника по месту жительства, на совершение регистрационных действий в отношении юридического лица, на выезд за границу, а также взыскивают деньги с банковских счетов должника.

По досудебному урегулированию вопроса можно обратиться по адресу: Псков, Октябрьский проспект, 50, кабинет № 308 или написать на официальную электронную почту: ro_pskov@mehuborka.ru.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

23 августа 2022

Глава Островского района поздравил ветерана с вековым юбилеем
23 августа 2022

Расписание движения автобуса №118 изменится в Пскове
23 августа 2022

Наталья Горбачева – о Дне флага РФ: Никогда раньше не было такого чувства единения
23 августа 2022

Редкий водяной олень с клыками занесен в Красную книгу Приморья
23 августа 2022

В РАН оценили возможность повторного перехода на удалёнку из-за COVID-19
23 августа 2022

1000 доз вакцины от гриппа доставили в поликлинику в Новоржеве
23 августа 2022

Россияне могут остаться без сайры в этом году
23 августа 2022

Почти на 80% выросла заболеваемость COVID-19 в Псковской области за неделю

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...