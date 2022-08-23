Почти семь тысяч заявлений подал «Экопром» в суд на должников Псковской области

17:45, 23 августа 2022, ПАИ

Филиал ООО «Экопром» ведёт активную работу по взысканию образовавшейся задолженности за услуги по обращению с ТКО. На данный момент в суд подали почти семь тысяч заявлений на должников Псковской области. При этом ежедневно отдел взыскания регоператора отправляет документы в судебные инстанции, объём удовлетворенных исков растёт. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе филиала ООО «Экопром».

Лидерами по задолженности являются Псков и Псковский район, а также Великие Луки и Великолукский район. По Псковскому району и Пскову отправлено в суд 3 708 дел, из которых 3 617 уже находятся в работе у судебных приставов, а по Великолукскому району и Великим Лукам – 330 дел, одобренных судом, из которых 214 уже отрабатывает ФССП.

Среди районов области наибольшее количество судебных исков подали в отношении должников:

– Пыталовского района, где на 230 судебных исков приходится 175 отработанных ФССП;

– Новоржевского района, где на 224 судебных иска приходится 179 отработанных ФССП;

– Порховского района, где на 218 судебных исков приходится 175 отработанных ФССП.

Филиал ООО «Экопром» рекомендует потребителям услуги не доводить дело до суда и погасить задолженность в полном объёме.

После удовлетворения судебного иска дело передается в ФССП, которая уведомляет должника о наличии у него задолженности по почте или через «Госуслуги». После получения уведомления у должника ещё есть возможность без последствий погасить имеющуюся задолженность. Самостоятельно проверить наличие исполнительного производства за услуги по обращению с ТКО можно в личном кабинете портала «Госуслуги» или на сайте ФССП в разделе «Банк исполнительных производств», уточнили в пресс-службе.

Судебные приставы-исполнители в целях обеспечения полного и своевременного исполнения требований исполнительных документов налагают запрет на совершение регистрационных действий в отношении транспортного средства, принадлежащего должнику, на получение должником – гражданином РФ заграничного паспорта, на регистрацию должника по месту жительства, на совершение регистрационных действий в отношении юридического лица, на выезд за границу, а также взыскивают деньги с банковских счетов должника.

По досудебному урегулированию вопроса можно обратиться по адресу: Псков, Октябрьский проспект, 50, кабинет № 308 или написать на официальную электронную почту: ro_pskov@mehuborka.ru.