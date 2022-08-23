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Псковича оштрафовали за дискредитацию Вооруженных сил РФ

Фото: Depositphotos

Пскович получил штраф за дискредитацию Вооруженных сил России. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

14 марта 2022 года мужчина разместил в свободном доступе на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» материалы, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ в целях защиты интересов РФ и её граждан, поддержании международного мира и безопасности.

Псковский городской суд признал мужчину виновным по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ и назначил наказание в виде административного штрафа в размере 32 тысяч рублей.

Постановление в законную силу пока не вступило, уточнили в пресс-службе.

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