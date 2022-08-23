Расписание движения автобуса №118 изменится в Пскове

17:58, 23 августа 2022, ПАИ

Время отправления первого рейса автобуса № 118 (улица Рокоссовского – Муровицы) изменится с 24 августа по просьбам местных жителей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Теперь от остановки «Улица Рокоссовского» автобус будет отправляться в 5:48 вместо 5:50. От «Муровиц» – в 6:26 вместо 6:31.

Изменения вводятся в целях обеспечения возможности пересадки на автобус маршрута № 1, добавили в комитете.