Школы Пскова прошли антитеррористические проверки перед Днём знаний

18:29, 23 августа 2022, ПАИ

На заседании антитеррористической комиссии при администрации Пскова 23 августа обсудили безопасность псковичей во время проведения Дня знаний. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе городской администрации.

Начальник управления образования Анна Кузыченко сообщила, что в ведении управления находится 108 объектов образования. В преддверии нового учебного года с 10 по 16 августа во всех муниципальных образовательных учреждениях прошла традиционная приемка. Комиссия особое внимание уделила вопросам антитеррористической защищенности объектов. По итогам приемки все организации признаны готовыми к новому учебному году.



Во всех образовательных учреждениях в течение полугода проведена большая работа – заменены мобильные сигналы на тревожные кнопки. В 2022 году в 34 организациях установлены системы видеонаблюдения, в 11 учреждениях – новое ограждение, несколько учреждений получили финансирование на приобретение металлоискателей и установку домофона. Все работы выполнены за счет средств городского бюджета.



Перед 1 сентября во всех учреждениях будут дополнительно проведены инструктажи по обеспечению безопасности и усилению контроля доступа на объекты и проверка работоспособности кнопок экстренного вызова. В зоне особого внимания находятся 7 школ, где проводится капитальный ремонт. Присутствие на территории образовательных учреждений, в том числе работников строительных организаций, строго фиксируется.



В охране общественного порядка и обеспечении безопасности граждан во время мероприятий Дня знаний будут задействованы сотрудники полиции и народной дружины.



Намечены мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом. 3 сентября в сквере Дома Офицеров состоится традиционный митинг. 5 и 6 сентября в Городском культурном центре пройдут мероприятия «Вместе против террора» среди школьников и студентов первых курсов.



