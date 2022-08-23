Сельхозярмарка пройдёт в Псковском районе 17 сентября
22-я сельскохозяйственная ярмарка Псковского района состоится 17 сентября, сообщили Псковскому агентству информации в районной администрации.
Ярмарка пройдёт на территории автопарковки возле торгово-досугового центра Fjord Plaza. Организатор – администрация Псковского района.
На ярмарку приглашаются сельхозтоваропроизводители, владельцы ЛПХ, предприниматели, предприятия пищевой промышленности, а также жители Псковского района и Пскова.
Заявку можно подать до 12 сентября. По всем вопросам следует обращаться по телефонам: 29-31-09, 29-31-10, 29-31-11.
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