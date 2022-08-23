Великолучанин завоевал бронзу на Кубке России по воздухоплаванию
Великолучанин Евгений Чубаров завоевал бронзовую медаль на Кубке России по воздухоплавательному спорту. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в комитете по спорту Псковской области.
Соревнования проходили с 16 по 22 августа в Рязани. В них приняли участие 80 спортсменов из девяти регионов России.
По итогам выступлений воздухоплаватель из Великих Лук Евгений Чубаров завоевал бронзовую медаль. Также в соревнованиях участвовали великолучане Максим Валуев, Владимир Богданов и Сергей Чинёнов.
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