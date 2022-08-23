Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Борис Елкин пригласил псковичей на фестиваль «Crescendo»

Сцена фестиваля в прошлом году. Фото Вконтакте

В эти выходные в Пскове состоится музыкальный фестиваль «Crescendo» с участием выдающегося пианиста Дениса Мацуева и молодых звезд классической музыки, напомнил в Telegram-канале глава администрации Пскова Борис Елкин.

"Это значимое культурное событие для нашей области, ведь сама идея представить новое поколение российских виртуозов публике в регионах родилась именно на Псковской земле. Участники Crescendo – молодые, но уже известные на весь мир музыканты.

В рамках фестиваля пройдут два мероприятия. 27 августа в 19:00 в большом концертном зале Псковской областной филармонии состоится симфонический гала-концерт. В воскресенье, 28 августа в 17:00, в Зеленом театре пройдет Джазовое шоу «… и классика, и джаз».

Мероприятия бесплатные для зрителей. Получить пригласительные билеты можно в кассах Псковского драмтеатра и Псковской областной филармонии.

Приходите насладиться классической и джазовой музыкой", - пригласил Борис Елкин. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

23 августа 2022

Борис Елкин пригласил псковичей на фестиваль «Crescendo»
23 августа 2022

Телеканал «Спас» снял в Пскове фильм о князе Довмонте
23 августа 2022

ФОТОРЕПОРТАЖ России славный триколор
23 августа 2022

Артист Псковского театра драмы снялся в новом фильме Семёна Серзина
22 августа 2022

17 сентября усадьба Вечаша приглашает на интерактивную программу
22 августа 2022

Немой фильм с Чарли Чаплином в сопровождении джазового ансамбля покажут в Пскове
22 августа 2022

Около 7000 гостей собрал фестиваль исторической реконструкции «Ледовое побоище»
22 августа 2022

В сгоревшей псковской усадьбе Римского-Корсакова появится пианино родственников композитора

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...