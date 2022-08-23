Борис Елкин пригласил псковичей на фестиваль «Crescendo»

21:09, 23 августа 2022, ПАИ

В эти выходные в Пскове состоится музыкальный фестиваль «Crescendo» с участием выдающегося пианиста Дениса Мацуева и молодых звезд классической музыки, напомнил в Telegram-канале глава администрации Пскова Борис Елкин.



"Это значимое культурное событие для нашей области, ведь сама идея представить новое поколение российских виртуозов публике в регионах родилась именно на Псковской земле. Участники Crescendo – молодые, но уже известные на весь мир музыканты.



В рамках фестиваля пройдут два мероприятия. 27 августа в 19:00 в большом концертном зале Псковской областной филармонии состоится симфонический гала-концерт. В воскресенье, 28 августа в 17:00, в Зеленом театре пройдет Джазовое шоу «… и классика, и джаз».



Мероприятия бесплатные для зрителей. Получить пригласительные билеты можно в кассах Псковского драмтеатра и Псковской областной филармонии.



Приходите насладиться классической и джазовой музыкой", - пригласил Борис Елкин.