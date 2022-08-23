Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Школам Себежского района нужны молодые педагоги

В Себежских школах есть дефицит учителей. Фото: Вконтакте

О кадровом вопросе и государственной поддержке педагогов корреспонденты газеты «Призыв» Себежского района  побеседовали с начальником отдела образования районной администрации Сергеем Везовитовым.

Он отметил, что существует недостаток в учителях, несмотря, что школы пополняются молодыми педагогами.

«За последние пять лет район пополнился молодыми кадрами. Это учителя Себежской средней школы – Анна Шарова, Александра Бандурова, Виталий Бибик, Кузнецовской средней школы – Яна Финеева, Сосновоборской средней школы – Полина Климченко, Идрицкой средней школы – Кристина Бурунова, Алена Бусурина. Все они показали себя профессиональными специалистами, любящими своё дело.

Чтобы привлечь педагогов в школы, всем молодым специалистам в течение первых трёх лет работы выплачено и выплачивается ежегодное денежное пособие в размере 50 тысяч рублей.

Всем педагогам, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, производится компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения», – рассказал начальник отдела образования.

За счет средств областного бюджета 68 педагогов района пользуются льготой на проезд от места жительства до места работы и обратно.
Из федерального бюджета за классное руководство ежемесячно выплачивается пять тысяч рублей.

Отметим, что денежное вознаграждение получают учителя, участвующие в региональных и всероссийских конкурсах, и учителя, подготовившие призёров конкурсов из числа учеников.

Педагоги, отработавшие 25 лет по специальности, имеют право на получение досрочной пенсии.

Редакция газеты напомнила, что 2023 год объявлен Годом педагога и наставника, это говорит о высоком статусе работы учителя, о важности и нужности педагогического труда.

«Надеемся, что в образовательные организации Себежского района поступят на работу новые, перспективные специалисты», – подвели итог разговора журналисты.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

23 августа 2022

В Псковском и Гдовском районах вводится особый противопожарный режим
23 августа 2022

Школам Себежского района нужны молодые педагоги
23 августа 2022

Представители «Википедии» заявили, что у них нет конкурентов в интернет-пространстве
23 августа 2022

ФОТОФАКТ: В Пскове растут цены на бензин
23 августа 2022

Ко Дню образования Псковской области в Ёлоховской библиотеке оформили выставку книг
23 августа 2022

Псковича оштрафовали за дискредитацию Вооруженных сил РФ
23 августа 2022

Перед выборами все избирательные участки в Пскове обследуют кинологи

23 августа 2022

Глава Островского района поздравил ветерана с вековым юбилеем

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...