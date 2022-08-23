Школам Себежского района нужны молодые педагоги

22:26, 23 августа 2022, ПАИ

О кадровом вопросе и государственной поддержке педагогов корреспонденты газеты «Призыв» Себежского района побеседовали с начальником отдела образования районной администрации Сергеем Везовитовым.

Он отметил, что существует недостаток в учителях, несмотря, что школы пополняются молодыми педагогами.

«За последние пять лет район пополнился молодыми кадрами. Это учителя Себежской средней школы – Анна Шарова, Александра Бандурова, Виталий Бибик, Кузнецовской средней школы – Яна Финеева, Сосновоборской средней школы – Полина Климченко, Идрицкой средней школы – Кристина Бурунова, Алена Бусурина. Все они показали себя профессиональными специалистами, любящими своё дело.



Чтобы привлечь педагогов в школы, всем молодым специалистам в течение первых трёх лет работы выплачено и выплачивается ежегодное денежное пособие в размере 50 тысяч рублей.



Всем педагогам, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, производится компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения», – рассказал начальник отдела образования.



За счет средств областного бюджета 68 педагогов района пользуются льготой на проезд от места жительства до места работы и обратно.

Из федерального бюджета за классное руководство ежемесячно выплачивается пять тысяч рублей.



Отметим, что денежное вознаграждение получают учителя, участвующие в региональных и всероссийских конкурсах, и учителя, подготовившие призёров конкурсов из числа учеников.



Педагоги, отработавшие 25 лет по специальности, имеют право на получение досрочной пенсии.



Редакция газеты напомнила, что 2023 год объявлен Годом педагога и наставника, это говорит о высоком статусе работы учителя, о важности и нужности педагогического труда.



«Надеемся, что в образовательные организации Себежского района поступят на работу новые, перспективные специалисты», – подвели итог разговора журналисты.