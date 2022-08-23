ФОТОФАКТ: В Пскове растут цены на бензин

20:59, 23 августа 2022, ПАИ

Цены на бензин растут в Пскове, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Так, например на одной из АЗС «Сургутнефтегаз» (ООО «Псковнефтепродукт») бензин АИ-98 уже стоит 59,8 рубля, АИ-95 – 51,25 рубля, АИ-92 – 47,95 рубля, дизельное топливо – 54,7 рубля.

Автолюбители отмечают, что «Псковнефтепродукт» изменил цены на все позиции.

В то же время на АЗС «Роснефть» (улица Инженерная) бензин АИ-95 стоит 50,3 рубля, АИ-92 – 47,4 рубля, дизельное топливо – 54,6 рубля.



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов























Напомним, что, например в июле, по данным Псковстата, в среднем в регионе бензин АИ-98 и выше стоил 59,41 рубля, АИ-95 – 50,9 рубля, АИ-92 – 47,65 рубля, дизельное топливо – 54,46 рубля.

Добавим, что в апреле АЗС «Сургутнефтегаз» в Псковской области привлекли внимание антимонопольщиков повышением цен на бензин.