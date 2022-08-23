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Представители «Википедии» заявили, что у них нет конкурентов в интернет-пространстве

«Руниверсалис» в первый день перестал работать. Фото Telegram

В «Википедии» заявили, что запущенный сегодня российский аналог «Руниверсалис» им не конкурент.

Зампред комитета ГД Антон Горелкин сообщил, что авторы проекта переносят контент «Википедии», очищая от пропаганды и вредоносного контента. Но уже в день запуска сайт «Руниверсалиса» перестал открываться. Исполнительный директор WikiMedia Станислав Козловский рассказал «Газете.Ru», что это не первая попытка создать аналог «Вики».

«Их, наверное, с десяток таких конкурентов и аналогов. Пока никому ничего не удалось. Была энциклопедия, которая брала статьи из «Википедии» и роботом изменила везде слово «вики» на «энцикло». И у них появились вместо викингов «энциклонги». Большевики – болшеэнциклы. Но в целом «Википедия» про свободную лицензию, пожалуйста, берите, если кому-то нужны тексты, они доступны и свободны. Смысл-то не в контенте, а в людях, которые создают», - заявил Козловский.

Он добавил, что в «Википедии» нет пропаганды, так как один из ее базовых принципов - нейтральная точка зрения.

Исполнительный директор «Викимедиа.Ru» Станислав Козловский предположил, что разработчики «Руниверсалиса» могли неверно настроить движок энциклопедии, который выложен в свободном доступе, поэтому сайт новой «русской Вики» сломался в день запуска.

«Чтобы сделать аналог «Википедии» нужно около часа работы. Движок Mediawiki свободно выложен, а дампы «Википедии» также выкладываются ежедневно. Возможность сделать свой аналог «Википедии» дана абсолютно любому. Даже школьник может это сделать.  Что касается сайта очередного «клона» «Википедии» – вероятно, невнимательно прочитали справку и что-то неверно настроили. Думаю, что скоро починят», - рассказал он «Газете.Ru».

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