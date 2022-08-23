Артём Тарасов: Псковичам может не хватить рейсов на Казань

21:33, 23 августа 2022, ПАИ

Директор международного аэропорта «Псков» имени княгини Ольги Артём Тарасов предположил в интервью «Первому Псковскому», что рейсов на Казань будет не хватать.

«Казань очень красивый город. Направление очень востребованное, учитывая, что из больших городов, например Москвы и Питера, туда летят большие самолёты «Боинги» и они полные. Я думаю, что 50 кресел здесь это, по сути, ни о чём. Это очень мало. И по результатам первых двух дней полётов, скорее всего мы будем увеличивать частоту рейстов или какую-то другую авиакомпанию просить, чтобы воздушное судно было больше по объёму», –сказал Артём Тарасов.



Самолёты начнут летать по маршруту Псков – Казань дважды в неделю с 4 сентября. Об этом сегодня сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.