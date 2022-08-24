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Закончены комплексные научные исследования будущей реставрации церкви Успения Богородицы

Церковь Успения Богородицы Псково-Печерского монастыря. Фото АНО Возрождение

В ходе работ над проектом реставрации церкви Успения Богородицы ( 1473 г.) Псково-Печерского монастыря выявлены новые предметы охраны, сообщает АНО «Возрождение» в Telegram.

В настоящее время продолжается выполнение комплекса работ по проектированию и разработке научной документации по реставрации и приспособлению церкви Успения. В частности, одним из наиболее сложных является вопрос установки вентиляционного оборудования. 

Завершено проектирование 1 этапа наружных внутриплощадочных инженерных сетей (внутри монастыря).

Закончены комплексные научные исследования. Проектные решения дорабатываются по итогам  методических советов, также идет согласование проектных решений с пользователем. 

Проект реставрации будет завершен к концу 2022 года.

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