Закончены комплексные научные исследования будущей реставрации церкви Успения Богородицы

00:03, 24 августа 2022, ПАИ

В ходе работ над проектом реставрации церкви Успения Богородицы ( 1473 г.) Псково-Печерского монастыря выявлены новые предметы охраны, сообщает АНО «Возрождение» в Telegram.

В настоящее время продолжается выполнение комплекса работ по проектированию и разработке научной документации по реставрации и приспособлению церкви Успения. В частности, одним из наиболее сложных является вопрос установки вентиляционного оборудования.

Завершено проектирование 1 этапа наружных внутриплощадочных инженерных сетей (внутри монастыря).

Закончены комплексные научные исследования. Проектные решения дорабатываются по итогам методических советов, также идет согласование проектных решений с пользователем.

Проект реставрации будет завершен к концу 2022 года.