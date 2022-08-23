В Риге вновь задерживают противников сноса памятника воинам-освободителям

23:26, 23 августа 2022, ПАИ

В Латвии вновь задерживают протестующих, которые выступили против сноса памятника освободителям Риги. Об этом сообщает Telegram-канал «Караульный Z».

Сообщается, что полиция увезла около 40 человек с места проведения акции.

По словам очевидцев, задерживали тех, кто пришёл с цветами, свечами, и даже тех, кто просто пел советские песни.

Сегодня в течение дня с помощью техники были уничтожены три солдатские фигуры, расположенные на монументе.