В Риге вновь задерживают противников сноса памятника воинам-освободителям
В Латвии вновь задерживают протестующих, которые выступили против сноса памятника освободителям Риги. Об этом сообщает Telegram-канал «Караульный Z».
Сообщается, что полиция увезла около 40 человек с места проведения акции.
По словам очевидцев, задерживали тех, кто пришёл с цветами, свечами, и даже тех, кто просто пел советские песни.
Сегодня в течение дня с помощью техники были уничтожены три солдатские фигуры, расположенные на монументе.
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