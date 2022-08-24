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День странной музыки отмечают 24 августа

24 августа отмечают Международный день странной музыки, или День необычной музыки, который был придуман американским музыкантом Патриком Грантом в 1998 году, сообщает calend.ru.

Произведения этого композитора представляют собой синтез различных жанров и стилей – от популярной и классической музыки до пост-панка, эмбиента и этнической музыки. В начале своей творческой карьеры из-за такого неординарного подхода в работе Гранту никак не удавалось найти студию, которая захотела бы выпустить его новый диск. В итоге он основал свой собственный лейбл и назвал его Strange Music («Странная музыка»).

День странной музыки изначально задумывался им как способ продвижения своего нового альбома, а дату 24 августа Грант выбрал в честь дня рождения отца своей девушки, который был своего рода наставником музыканта и поддержал его творческие начинания.

Главная же цель этого дня, по замыслу Гранта, – познакомить слушателей с незнакомыми музыкальными произведениями, которые они обычно не слушают или даже никогда не слышали, с необычной музыкой, которую нельзя услышать на радио или по телевидению.

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