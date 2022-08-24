Псков в середине сентября примет музыкальный фестиваль «Русское лето»

07:42, 24 августа 2022, ПАИ

Российский фестиваль «Русское лето» пройдёт в Пскове на территории Финского парка 17 сентября, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе правительства Псковской области.

Проект – участник Президентского фонда культурных инициатив. В фестивальной программе музыкальные концерты с участием знаменитых российских исполнителей, среди которых рок-группы «7Б», «СерьГа» и многие другие.

Масштабный музыкальный фестиваль будет проходить в пяти федеральных округах страны с 19 августа по 24 сентября. Под хештегом #ZаРоссию он охватит 19 городов и объединит более 100 тысяч человек.

Маршрут фестиваля уже стартовал от посёлка Агинское в Забайкальском крае и проходит через Дальневосточный федеральный округ до Гусиноозерска в Бурятии. Он объединит города Центрального, Приволжского, Сибирского и Северо-Западного федерального округов – от Калининграда до Томска.

Событие организовано при поддержке Народного фронта. Оператором фестиваля выступает автономная некоммерческая организация «Экспертный институт социальных исследований».