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Стричь овец советует сегодня народный календарь

Евпатий Коловрат наступил сегодня, 24 августа, по народному календарю, пишет портал calend.ru. В этот день отмечается память мученика Евпла, который в конце III – начале IV века служил архидиаконом в сицилийском городе Катане. Он прославился тем, что всегда носил при себе Евангелие и при каждом удобном случае проповедовал язычникам веру Христову. Во время одной из проповедей Евпла схватили и представили на суд правителя. Несмотря на пытки, он исповедовал себя христианином и обличал неверность языческих верований.

На Руси день Евпатия (Евпла) Коловрата считался страшным. Существовало поверье, что на болотах появляется белый конь, который скачет по земле, пытаясь найти своего погибшего всадника. К ночи конь приходит на кладбище, где обегает все могилы, раскапывает землю и жалобно плачет над покойниками. В это же время слышится громкий свист и странное пение. Говорили, что смельчаки пытались поймать белого коня, но ни у кого это не получилось. По легенде, на том месте, где появляется белый конь, в давние времена было побоище: вышли русские князья против татар, бились не на живот, а на смерть. На помощь к русским полкам выехал на белом коне чудо-богатырь, положил не одну сотню врагов. Но подоспел окаянный Батый и убил молодца. С тех пор белый конь ищет своего хозяина, а его удалая сотня поёт и свищет, надеясь, что откликнется богатырь.

В этот же день на болотах и кладбищах загораются блуждающие огни: говорили, что это бродят души убитых и утопленников. В такое страшное время выпить бы браги – да нельзя: к пьянице непременно явятся усопшие предки и накажут по всей строгости.

На Евпатия по обыкновению начинали стричь овец. По расчётам крестьян, барашки как раз успевали обрасти заново до наступления холодов. Да и людям состриженная шерсть была кстати: мастерицы пряли нитки и вязали тёплые вещи к приближающейся зиме, а мастера изготавливали валенки.

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