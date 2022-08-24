Псковская область присоединилась к акции «Спасибо, учитель!»

08:50, 24 августа 2022, ПАИ

Псковская область присоединилась к акции «Спасибо, учитель!», которая проходит с 17 по 31 августа в 79 регионах России и приурочена к началу нового учебного года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы акции.

Акцию организовало Российское движение детей и молодёжи. Так, перед началом учебного года представители движения вручат педагогам цветы и поздравительные открытки в знак благодарности за их неоценимый и крайне важный труд.

«Во все времена школа была цитаделью нравственно-интеллектуального и творческого развития для каждого ребёнка нашей страны. Именно в школе протекает значительная часть жизни наших детей, закладываются основы взаимоотношений с большим миром. Именно школа формирует социальную среду, готовит кузницу кадров, адаптирует к жизни будущее поколение, поэтому на учителей ложится большая ответственность, – отметили члены родительского совета города Пскова. – Эффективность школьной деятельности зависит от слаженного взаимодействия родителей и педагогов – это две мощнейшие силы в процессе становления личности каждого человека. Мы, родители, всегда готовы протянуть вам руку своей помощи».

Напомним, что Российское движение детей и молодёжи создали 20 июля. Оно объединяет детей и подростков от шести до 18 лет. Движение помогает проводить государственную политику в интересах детей и молодёжи, занимается их досугом и создает возможности для развития и самореализации.