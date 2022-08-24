Новый метод начисления зарплаты начали тестировать в России

09:01, 24 августа 2022, ПАИ

Банки в России начали тестировать новый метод начисления зарплаты – через Систему быстрых платежей (СБП). Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на источники на платёжном рынке.

Отмечается, что при помощи сервиса можно осуществлять перевод средств по реквизитам в СБП, таким как номер телефона, ИНН и другим данным. При этом банк, куда будут поступать деньги, работник сможет выбрать самостоятельно, без уведомления работодателя.

В пилотном проекте участвуют пять российских банков, уточнило издание.