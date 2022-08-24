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Общество

Год тюрьмы грозит избившему сожительницу в Палкино мужчине

Уголовное дело возбудили в отношении 37-летнего жителя Палкинского района по факту совершения преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 116.1 УК РФ, а именно нанесения побоев лицом, имеющим непогашенную судимость за преступление, совершенное с применением насилия.

В июле 2022 года в Палкино между двумя сожителями произошел конфликт, в ходе которого 37-летний мужчина ударил потерпевшую несколько раз в лицо и по телу. При этом мужчина имеет непогашенную судимость за совершение преступления, предусмотренного пунктом «г» части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж).

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 116.1 УК РФ. Уголовная ответственность за подобное преступление введена в Уголовный кодекс Российской Федерации в июле 2022 года. Мужчине грозит наказание в виде обязательных работ до 480 часов, исправительных работ сроком на 1 год либо ограничение свободы на тот же срок.

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