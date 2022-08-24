ФСИН сообщила, что российские изоляторы заполнены на 96%

09:47, 24 августа 2022, ПАИ

Российские изоляторы рассчитаны в общей сложности на 118,4 тыс. человек и в настоящее время заполнены на 96%, сообщили «Коммерсанту» в пресс-службе ФСИН России.



«Общий лимит наполнения не превышен, — подчеркнули во ФСИН. — Это число (количество арестантов на 1 августа) меньше общего лимита наполнения на 4%». В ведомстве отметили, что в мае ситуация была хуже: тогда в российских СИЗО содержалось на 545 человек больше.



По словам члена президентского Совета по правам человека и ОНК Москвы Евы Меркачевой, которая в июле проверяла условия содержания людей в «Матросской Тишине» в Москве, изолятор переполнен на 43%, там содержатся более 600 «лишних» заключенных. В третьем корпусе, где люди спят на полу, «камеры и коридоры в грибке, черные туалеты, ржавые трубы», ситуация особенно тяжелая. Администрация СИЗО обещает исправить проблему, но никто не знает, куда переселить людей, заявила правозащитница.



Ранее проблему переполнения решали переводом арестантов в соседние регионы, но сейчас, говорит Меркачева, «забиты буквально все СИЗО». Она связала это с ростом числа арестов по делам, по которым ранее обычно назначался домашний арест или подписка о невыезде, — экономическим преступлениям и мелким кражам.