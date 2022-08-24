Более 200 псковских компаний привлечены к реализации инвестпроекта «Титан-Полимера»

10:02, 24 августа 2022, ПАИ

203 псковские компании привлечены к реализации инвестпроекта псковского завода «Титан-Полимер». В числе партнеров «Титан-Полимера» в Псковской области – организации сферы строительства, продажи строительных материалов, благоустройства, транспорта, питания, охранных услуг, образовательных услуг и других сфер деятельности.

Часть контрагентов предприятия – субъекты малого и среднего предпринимательства.

Поиск подрядных организаций ведется на площадках псковских бизнес-сообществ «Деловая Россия» и «Торгово-промышленная палата Псковской области».

Так, более 100 видов кабельной продукции стоимостью свыше 100 млн рублей предоставило для строительства псковского предприятия ГК «Титан» ООО «СКТ Групп» с производства в Пскове.