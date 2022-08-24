Козёл пришёл на АЗС в Пскове
Козёл пришёл на автозаправочную станцию на улице Инженерной в Пскове. Об этом местные жители сообщили в группе «Жесть по-псковски» в соцсети «ВКонтакте».
«Чей козёл за газом пришёл на АГЗС на Инженерке?» – поинтересовался автор поста.
Подписчики группы отметили, что козёл «красивый, ухоженный и чистый», другие обратили внимание на злое выражение его морды.
Также подписчики сообщества отметили, что животное явно не довольно ценами на топливо.
Напомним, ранее сообщалось, что в Пскове выросли цены на бензин.
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