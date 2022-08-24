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Общество

20 лет назад ушел из жизни псковский старец Николай Гурьянов

24 августа исполняется 20 лет со дня смерти псковского старца Николая Гурьянова. Как сообщили корреспонденту ПАИ в Псковской епархии, в этот день на острове Талабске (Залита) пройдет панихида.

Отец Николай родился 24 мая 1909 года в Гдовском районе в верующей семье. Отец его был регентом в Михайло-Архангельском храме села Кобылье Городище. С детства будущий старец прислуживал в алтаре. В 1928 году Н. Гурьянов окончил Гатчинский педагогический техникум и первый курс педагогического института в Ленинграде. Работал учителем и служил псаломщиком.

Отец Николай, как многие православные верующие, был арестован в конце тридцатых годов. Он даже сочинил духовное песнопение с названием «В тридцатые годы», которое имеет подзаголовок «Автобиография», в нем говорится о двух ссылках, о тюрьмах и лагерях.

В сан диакона Н. Гурьянов был рукоположен 8 февраля 1942 года высокопреосвященнейшим митрополитом Сергием (Страгородским), будущим патриархом. А 15 февраля того же года он получил чин иерея. Первым местом служения стал Свято-Троицкий монастырь в Риге. Оттуда на короткий срок отец Николай был переведен в Вильнюсский Свято-Духов монастырь. А с конца 1943 по 1958 год отец Николай был настоятелем храма Святителя Николая в селе Гегобросты Паневежского благочиния Литовской ССР.

Отшельническую жизнь батюшка вел в Пустыньке почти 15 лет. В это время он еще и заочно учился в питерской семинарии. В 1958 году отец Николай был переведен на служение в Псковскую епархию. 14 октября 1958 года отец Николай служил первый раз литургию в храме Святителя Николая на острове Залита, где прожил 50 лет. 24 августа 2002 года старец скончался.

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