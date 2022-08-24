Эксперт назвал способ борьбы с болью в пояснице

12:02, 24 августа 2022, ПАИ

Какое упражнение поможет избавиться от боли в пояснице, рассказал кандидат медицинских наук Алексей Шишонин, пишет портал «Доктор Питер».

Врач отметил, что обезболивающие таблетки не самый лучший вариант от боли в области поясницы и лучше сделать специальное упражнение.

Он считает, что чаще всего боль в спине возникает из-за неправильной осанки и перенапряжения мышц, и упражнение, при правильной технике, может её снять.

«Лягте на спину, поднимите одну ногу, согнутую в колене, возьмитесь рукой за стопу поднятой ноги. Пытайтесь выпрямить ногу настолько, насколько это возможно. Затем хватаемся за стопу второй рукой и подтягиваем плечо к ноге (если поднята левая нога, то и тянемся левым плечом), в таком положении остаемся 15-20 секунд, аккуратно пытаясь выпрямить ногу», – рассказал Алексей Шишонин.

Также эксперт подчеркнул, что важно сконцентрировать внимание на пояснице во время упражнения. Если боль не проходит долгое время, то лучше не заниматься самолечением и обратиться к специалистам.