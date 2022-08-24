Фальшивую пятитысячную банкноту изъяли в одном из банков Пскова

11:46, 24 августа 2022, ПАИ

23 августа в одном из финансовых учреждений Пскова изъяли пятитысячную банкноту с признаками подделки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

В этот же день еще одну фальшивку, тоже достоинством в пять тысяч рублей, нашли в Великих Луках в выручке одного сетевого магазина.

Возбуждены уголовные дела. Все обстоятельства произошедшего в настоящее время выясняются, отметили в ведомстве.