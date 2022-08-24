Если карта ребенка привязана к счету родителей, с нее могут списать долги

12:46, 24 августа 2022, ПАИ

Есть случаи, когда возможно списание денег с карты ребенка для погашения долга взрослых, рассказал агентству «Прайм» управляющий партнер, коммерческий директор Европейской Юридической службы Дмитрий Короленко.

«Главное, что стоит учитывать: если у родителей есть долги, то детские выплаты не тронут. Но если обычная карта ребенка привязана к счету взрослого, деньги имеют право списывать. В этом случае, если подросток получил паспорт, ему лучше открыть личный счет. Но до 14 лет сделать это невозможно», — пояснил Короленко.

Если банковская карта ребенка привязана к счету родителей, то долги могут списывать, указал эксперт. При этом детские пособия и выплаты не тронут — это неприкосновенные деньги.