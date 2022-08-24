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Гендиректор пушкиногорского молокозавода: Мы давно ведем борьбу за выживание

Генеральный директор АО «Пушкиногорский маслосыродельный завод» Николай Щураков на круглом столе в медиацентре Псковского агентства информации заявил, что молочные предприятия Псковской области сегодня ведут борьбу за выживание.

По мнению Николая Щуракова, федеральные сетевые магазины погубят производство. «Псков свою наценку крутит, и сети требуют от нас скидки до 40%. Мы привозим и перерабатываем молоко только 35%. Работаем мы с Санкт-Петербургом, с ними проблем нет. Тема маркировки — это убийство. Один QR-код на упаковке стоит 60 копеек. В месяц выходит минимум 500 тысяч. Плюс у нас закуплено на 19 миллионов оборудования», - сказал он.

Кроме того, гендиректор пушкиногорского молокозавода рассказал, что предприятие подняло цену на 35% по сравнению с прошлым годом. Стоимость упаковки выросла на 35%.

«Насчет кадров сложности есть, но с производства никуда не денемся. Насчет поддержки: кредиты не ограничивают, 3-4% это нормально», - добавил гость круглого стола.

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