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Культура

Выставка «Михайловского» открылась в Тверском государственном музее

Валентин Васильев. Михайловское. Липовая аллея (1978). Из фондов Пушкинского заповедника

24 августа Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» открывает выставку в Тверском государственном объединённом музее, крупнейшем в России музейном объединении, в состав которого входит 31 филиал в 19 районах Тверской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учреждения.

Экспозиция называется «Пушкиногорье в графике Валентина Васильева» и включает в себя 20 авторских линогравюр 1960–1970-х годов. Развёрнута она будет с музее А. С. Пушкина в селе Берново — одном из самых посещаемых филиалов ТГОМ.

В музее отметили, что Валентин Васильев по праву считается основоположником псковской школы графики. «В советское время его работы были своего рода визитной карточкой Псковской области, музея-заповедника «Михайловское» — места силы, которое Валентин Васильев любил искренне и нежно и запечатлевал неустанно. Выставки произведений мастера в разном составе и объёме Пушкинский заповедник и по сей день устраивает регулярно, представляя творчество псковского художника жителям региона, страны и зарубежья, как ближнего, так и дальнего. И эти показы неизменно проходят с большим успехом», — рассказали в музее.

Планируется, что экспозиция в музее А. С. Пушкина в Берново будет работать до конца сентября.

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