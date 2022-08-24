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Общество

Более трёх тысяч книг собрали в Пскове в рамках акции «Книги – Донбассу»

В библиотеках Пскова продолжается акция сбора книг для школ и библиотек Донецкой и Луганской народных республик. На сегодняшний день городские библиотеки в рамках акции собрали более трёх тысяч книг. Псковичи приносят художественную и современную литературу, поэтические сборники, приключенческие повести и рассказы, книги псковских авторов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе городской администрации.

Поддержать акцию «Книги – Донбассу» может любой желающий. Принести книги для жителей Донбасса и освобождённых территорий можно в любую из 11 библиотек города в рабочие часы учреждений. В каждой из них установлены информационные стенды и стеллажи для сбора книг.

В приоритете детские книги и классическая художественная литература школьной программы. Принимаются книги не старше 2015 года издания в хорошем состоянии. Акция продлится до 31 августа, затем собранные издания передадут в библиотеки и школы ЛНР И ДНР.

Напомним, что в Пскове организатором сбора книг в рамках всероссийской акции «Книги – Донбассу» стало Псковское региональное отделение партии «Единая Россия».

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