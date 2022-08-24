Как Псков встречал траурный поезд с гробом Тургенева, рассказали в архиве

14:15, 24 августа 2022, ПАИ

Как Псков встречал траурный поезд с гробом Тургенева, рассказали сотрудники Государственного архива Псковской области в своём Telegram-канале.

В конце августа 1883 года Псков готовился к встрече траурного поезда. В Россию везли гроб с телом писателя Ивана Тургенева.

«По объявлении г[осподином] городским головою заседания открытым доложено заявление гласного думы Н. В. Кирпичникова от 26 сего августа о том, что тело И. С. Тургенева, как сообщают газеты, будет перевезено в [Санкт]-Петербург и похоронено на Волковом кладбище. Так как печальный поезд должен будет проследовать чрез г. Псков, то для городской думы является возможность отдать последнюю честь усопшему и дорогому для Русской земли человеку возложением на его гроб траурного венка, почему г[осподин] Кирпичников просит предложить его заявление городской думе», — сообщается в «Журнале экстренного заседания Псковской городской думы».

В этот день были приняты решения: «При остановке на Псковской станции железной дороги печального поезда возложить на гроб умершего лавровый венок с траурными лентами и с надписью на них: «Ивану Сергеевичу Тургеневу от города Пскова» и в то же время отслужить соборную панихиду по усопшему на станции же железной дороги. Пригласить к панихиде любителей хорового пения. Сообщив об этом преосвященному епископу Нафанаилу, просить его не отказать в распоряжении о назначении для совершения панихиды духовных лиц…».

Однако все планы были нарушены. Поезд задерживался в пути. Возникла неразбериха с сопровождающими, а губернаторов просили воздержаться от организации каких-либо мероприятий на вокзалах.

Подробности об этом последнем пути писателя встречаются в воспоминаниях Михаила Стасюлевича: «От Динабурга началось ночное время поездки, сопровождаемой холодным дождём и ветром. Несмотря, однако, на то и в г. Острове, в первом часу ночи, и в Пскове, в 2 часа пополуночи, публика сидела на станции и терпеливо ждала прибытия поезда. Как видно из псковской корреспонденции в одну из московских газет, «несколько недель приготовлялись псковичи достойно почтить память незабвенного И. С. Тургенева при провозе его чрез Псков из-за границы в Петербург; городской думой было постановлено отслужить в вокзале над гробом панихиду в присутствии всех гласных и возложить на гроб от города венок... Однако ж, несмотря на самое горячее желание псковичей почтить усопшего великого писателя, всё вышло далеко не так торжественно, как предполагалось...» Но зато нигде на пути встреча телу Тургенева, можно сказать, не была сделана столь усердно, — если подумать о времени встречи, отчаянной погоде, отдалении города от станции версты на две и, наконец, если принять в соображение и то, что на вопрос городского головы в Вержболово о дне проезда я мог отвечать ему только накануне. Заместитель городского головы с гласными поднёс к вагону большой венок с надписью: «От города Пскова»; затем явились венки от псковских периодических изданий («Земский вестник», «Городской листок» и журнал «Истина»), от классической гимназии и реального училища. <…> Из частных лиц на гроб Тургенева возложил венок А. Н. Яхонтов, председатель псковской уездной земской управы, довольно известный поэт, стихотворения которого часто встречались на страницах «Отечественных записок». Справедливость требует признать, что ни один город на пути не был поставлен в такое невыгодное для встречи положение, как Псков, — именно вследствие вышеуказанных причин: поздний час ночи, холод, дождь, отдаление от станции и т. д. — и тем не менее в вокзале оказалось весьма большое число усердных почитателей памяти Тургенева; по всему было видно, что мы находимся уже в самых недрах России, где язык Тургенева считает за собою целую тысячу лет».