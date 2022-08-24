Велотурист из Татарстана проехал более двух тысяч километров, чтобы увидеть вещи Глеба Травина в Пскове

14:43, 24 августа 2022, ПАИ

Велотурист Радик Зиннуров из Нижнекамска (Татарстан) проехал более двух тысяч километров, чтобы увидеть вещи легендарного путешественника Глеба Травина, который за три года преодолел на велосипеде 85 тысяч километров вдоль границ СССР, включая Великий северный путь. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Для Радика путешественник является кумиром и примером для подражания.

О самом Глебе Травине и его беспримерном в истории спорта велопробеге Радик Зиннуров узнал из интернета, когда искал интересные факты об истории велотуризма. Находясь под впечатлением от подвига и силы духа Травина, Радик стал более подробно изучать биографию путешественника. Узнав, что личные вещи Глеба Травина хранятся в Псковском музее-заповеднике, он решил увидеть их вживую.

Свой путь в Псков велотурист начал из Нижнекамска. Перед главной точкой маршрута – Псковом – он посетил Москву и Санкт-Петербург, а из Пскова отправился в Орёл, после которого он планирует доехать до Воронежа, а затем вернуться домой. Весь его велопробег составит около 4 600 километров. Во время визита в музей Радику удалось своими глазами увидеть не только нож, компас, заварник и другие вещи, но и прикоснуться к главной реликвии – «железному оленю» Глеба Травина, на котором он проехал свой легендарный маршрут.

«Стоит ли проехать тысячи километров на велосипеде ради того, чтобы увидеть вещи Глеба Травина? Однозначно стоит! Эти вещи были частью жизни великого путешественника, подвиг которого до сих пор не удалось повторить никому. В этих вещах живёт дух физически и морально сильного человека», – поделился Радик Зиннуров.

Свой велопробег Глеб Травин задумал в 1923 году. После пятилетней подготовки 10 октября 1928 года, когда Травину было всего 26 лет, он отправился до Владивостока на пароходе, а далее по суше на американском велосипеде через Дальний Восток, Сибирь, Среднюю Азию, Закавказье, Украину, Центральную и Северо-Западную части России – всего 45 тысяч километров вдоль сухопутных границ. Всю арктическую часть границы вдоль Северного Ледовитого океана от Кольского полуострова до мыса Дежнева на Чукотке он преодолел на велосипеде и на охотничьих лыжах – ещё 40 тысяч километров. 24 октября 1931 года он снова прибыл в Авачинскую бухту, и в его паспорте-регистраторе путешественника появилась последняя печать, аналогичная первой.

«Очень приятно, что в музей приезжают люди, которых привело желание побольше узнать о Глебе Леонтьевиче Травине, путешественнике и легендарной фигуре. Псковский музей-заповедник располагает коллекцией предметов, которые позволяют наглядно представить, как проходило путешествие Глеба Леонтьевича. Также мы храним его велосипед, лыжи и винчестер. Но главной жемчужиной коллекции является знаменитый регистратор, который содержит в себе множество страниц, заполненных печатями», – отметила заведующая сектором современной истории Елена Сухова.