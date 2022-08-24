Температурный рекорд побит в Пскове

15:01, 24 августа 2022, ПАИ

Абсолютный максимум температуры воздуха зафиксировали в Пскове 23 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Гидрометцентра России.

В этот день в Пскове воздух прогрелся до +31,5 градуса, побив температурный рекорд 1959 года: тогда в этот день было +30,3 градуса.

Согласным данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», август этого года по температурным режимам похож на август 1996 года. Псковские синоптики также отметили, что в большинство муниципалитетов региона в настоящее время сохраняется пятый класс чрезвычайной пожарной опасности.

Отметим, что 25 августа в Псковской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Будет дуть ветер южных и юго-восточных направлений со скоростью 5-10 метров в секунду. Температура по области ночью ожидается от +11 до +16 градусов, днём – от +25 до +30.