«Псковская правда» выяснила, во сколько обойдётся форма для первоклассника

15:19, 24 августа 2022, ПАИ

До начала учебного года осталось две недели. Корреспондент «Псковской правды» выяснил, сколько стоит школьная форма для первоклассника в 2022 году и кого дороже одеть — мальчика или девочку.

По словам президента Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонины Цицулиной, в этом году потребуется минимум 10-12 тысяч рублей на полный комплект школьной одежды и обуви. На рюкзак и письменные принадлежности потребуется ещё от 1,5 до 2,5 тысячи рублей.

По расчётам «Псковской правды», за самый бюджетный комплект для девочки родителям придётся заплатить порядка 5 829 рублей. Такой же бюджетный вариант для мальчика родителям обойдётся намного дороже — в 9 782 рубля.

Подробнее о том, сколько стоит собрать ребёнка в первый класс и как поменяется стоимость школьных сборов для ученика средней школы, читайте в материале «Псковской правды».