Посещение лесов ограничили в пяти районах Псковской области

15:45, 24 августа 2022, ПАИ

Посещение лесов ограничили в пяти районах Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в региональном комитете по природным ресурсам и экологии.

Из-за отсутствия осадков на большей части территории Псковской области установился чрезвычайный (пятый) класс пожарной опасности. В связи с этим власти шести районов (Псковского, Гдовского, Струго-Красненского, Плюсского, Пушкиногорского и Куньинского) ввели особый противопожарный режим.

Помимо прочих мер пожарной безопасности, введение режимов в части районов предусматривает ограничение посещения гражданами лесов. Указанные меры ввели на территории Псковского, Гдовского, Струго-Красненского, Пушкиногорского и Куньинского районов.

Отметим, что за нарушение правил пожарной безопасности предусмотрена административная ответственность. Минимальная сумма административного штрафа в период действия особого противопожарного режима составляет 40 тысяч рублей.

О факте обнаружения лесного пожара и нарушениях лесного законодательства граждане в круглосуточном режиме могут сообщить в региональную диспетчерскую службу по бесплатным телефонам 8-800-100-14-84 и 8-800-100-94-00.