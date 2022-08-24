Безлимитное общение: Tele2 предлагает псковичам выгодный тариф с несгораемыми минутами и гигабайтами

16:14, 24 августа 2022, ПАИ

Tele2 гарантирует жителям Псковской области выгодные цены и актуальные тарифы. «Мой онлайн +» позволяет оптимизировать расходы на связь и мобильный интернет, без ограничений общаться в социальных сетях и мессенджерах, пользоваться развлекательными сервисами и получать преимущества при покупках на маркетплейсах. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе компании.

Tele2 предлагает псковичам простой и удобный тариф «Мой онлайн+», который всего за 350 рублей в месяц включает 40 Гб интернет-трафика, безлимитный доступ к социальным сетям «ВКонтакте», «Одноклассники», TikTok, мессенджерам Telegram, Viber, WhatsApp, «ТамТам» и Discord. Пользователи получают безлимитные звонки на номера Tele2 и 500 минут на остальные номера России, а также подписку на видеосервис Wink.Optimum. При этом стоимость тарифа может быть ещё ниже: скидка 15 % действует при объединении абонентов в группу.

Клиенты могут также оптимизировать параметры тарифа «Мой онлайн+» с помощью дополнительных сервисов. Так, неиспользованные гигабайты и минуты не сгорают в конце месяца, а переносятся на следующий период. При этом остатки минут можно обменять на трафик в популярных соцсетях и стриминговых сервисах (YouTube, TikTok, «ВКонтакте», «Звук»), на просмотр фильмов в онлайн-кинотеатре Wink либо на скидку при покупке смартфонов Xiaomi в салонах компании. Остатками интернет-трафика можно делиться с клиентами Tele2.

Кроме того, пользователи тарифа могут воспользоваться сервисом «SOS-пакет», который гарантирует доступ к мессенджерам WhatsApp, Viber, Telegram и навигационным приложениям «Яндекс» при нулевом балансе. На «Маркете Tele2» клиенты продают неизрасходованные остатки пакетов или покупают их по выгодной цене у других абонентов.

В рамках программы лояльности «Больше» клиенты оператора экономят на покупках в популярных торговых сетях. Так, псковичи могут получить пиццу в подарок от сети пиццерий «Додо Пицца», бонусы от сети магазинов обуви Kari, скидку 10 % от суммы покупки 3 000 рублей в магазинах «Лента», скидку 20 % на билет в Псковском театре драмы имени А. С. Пушкина. Полный список предложений можно посмотреть на сайте.