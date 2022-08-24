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Происшествия

Три лесных пожара ликвидировано в Псковской области

Фото противопожарного лесного центра

Во вторник, 23 августа, на территории области было ликвидировано три лесных пожара. 

Один пожар потушен в Печорском районе, его площадь составила 0,15 га, два пожара ликвидированы в Псковском районе: общая площадь, пройденная огнём, составила 0,37 га. 

Кроме того, утром 24 августа был обнаружен лесной пожар на территории Невельского района, к месту тушения направлены силы и средства ГАУ ПО «Противопожарный лесной центр».

По предварительным данным, все три пожара возникли по причине неосторожного обращения с огнём гражданами, в связи с чем ещё раз призываем всех жителей и гостей области неукоснительно выполнять правила пожарной безопасности в лесах.

О факте обнаружения лесного пожара и нарушениях лесного законодательства граждане в круглосуточном режиме могут сообщить в региональную диспетчерскую службу по бесплатным телефонам 8-800-100-14-84 и 8-800-100-94-00.

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