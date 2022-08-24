Молочная отрасль Псковской области нуждается в новых кадрах – эксперты

20:11, 24 августа 2022, ПАИ

Молочная отрасль Псковской области нуждается в новых кадрах. Об этом заявили участники круглого стола в медиацентре ПАИ, на котором обсуждали развитие псковской молочной отрасли.

«На нашем заводе, конечно, кадры на молочном производстве – одна из проблемных задач. Всё-таки с районов уезжает молодёжь, это не секрет», – сказал генеральный директор АО «Пушкиногорский маслосыродельный завод» Николай Щураков.

Он добавил, что в этом году на летних каникулах приблизительно 15 человек из школ работали на производстве. Государство дотирует их, уточнил спикер.

«С кадрами проблема у нас существует всегда», – добавил заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области Александр Никандров.

Эксперт подчеркнул, что не хватает, как и специалистов высшего звена, так и рабочих. Сейчас государство ведёт политику поддержки молодых специалистов, которые работают на селе. Также в регион привлекают новые животноводческие комплексы, где задействованы современные технологии, и молодёжь идёт туда работать активнее.