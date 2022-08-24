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Общество

Более 1 500 социальных контрактов заключено в Псковской области

В Псковской области с начала года заключено 1 538 социальных контрактов. Об этом сообщила председатель регионального комитета по социальной защите Ольга Евстигнеева в прямом эфире ЦУР Псковской области.

В этом году на социальные контракты выделено порядка 461 миллиона рублей из федерального бюджета. Уже удалось освоить более 250 миллионов.

«Основные направления, за которыми к нам обращаются, – это индивидуальное предпринимательство и поиск работы. С начала года по август заключено 538 социальных контрактов на поиск работы, 800 – на индивидуальное предпринимательство», – сообщила Ольга Евстигнеева.

Председатель комитета по социальной защите отметила, что размер выплат по социальному контракту увеличился.

«В этом году на осуществление индивидуального предпринимательства можно получить до 350 тысяч рублей, на развитие ЛПХ – до 250 тысяч», – добавила Ольга Евстигнеева.

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