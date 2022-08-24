Обязательная маркировка молочной продукции начнётся с 1 сентября

17:56, 24 августа 2022, ПАИ

С 1 сентября 2022 года нужно будет обязательно передавать сведения в систему «Честный знак» о розничной продаже всей молочной продукции с маркировкой. Об этом рассказали участники круглого стола в медиацентре ПАИ.

В сведениях, которые передаются в систему маркировки, должны быть указаны данные о коде и количестве маркированной продукции в партии без указания конкретных единиц товара. При этом участникам товарооборота разрешено не указывать конкретные коды маркировки, перемещаемые между собственниками.

Проблема малых и средних производств заключается в том, что каждый такой QR-код стоит от 60 копеек до 1 рубля, а оборудование для маркировки стоит от нескольких до двух десятков миллионов рублей.

«Тема маркировки – это убийство. Один QR-код на упаковке стоит 60 копеек. В месяц выходит минимум 500 тысяч. Плюс у нас закуплено на 19 миллионов оборудования», – сказал генеральный директор АО «Пушкиногорский маслосыродельный завод» Николай Щураков.

Участники рынка считают, что срок введения маркировки должен быть продлён.

Также они отметили, что первые три месяца обещали не штрафовать за отсутствие маркировки, но «грозить пальцем» будут.