1,5 млрд рублей на закупку контейнеров для раздельного сбора мусора получат регионы РФ

17:29, 24 августа 2022, ПАИ

Правительство РФ выделит 43 регионам 1,5 млрд рублей на закупку контейнеров для раздельного сбора мусора. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабинета министров.

По словам Михаила Мишустина, около 1,1 млрд рублей из 1,5 млрд получат регионы, которые нуждаются в расширении парка таких ёмкостей для сбора мусора, остальные деньги направят в те российские субъекты, где соответствующую инфраструктуру только создают.

Самые большие объёмы субсидии получат Башкирия (168,7 млн рублей), Чечня (129,7 млн рублей), Брянская область (102,7 млн рублей) и Свердловская область (101,9 млн рублей).

Установка контейнеров позволит использовать переработанные отходы как вторсырьё, а также ускорит переход страны на экономику замкнутого цикла.

Помимо этого, финансирование может способствовать достижению регионами показателей, которые установлены федеральным проектом «Комплексная система обращения с твёрдыми коммунальными отходами».