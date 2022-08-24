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Общество

1,5 млрд рублей на закупку контейнеров для раздельного сбора мусора получат регионы РФ

Правительство РФ выделит 43 регионам 1,5 млрд рублей на закупку контейнеров для раздельного сбора мусора. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабинета министров.

По словам Михаила Мишустина, около 1,1 млрд рублей из 1,5 млрд получат регионы, которые нуждаются в расширении парка таких ёмкостей для сбора мусора, остальные деньги направят в те российские субъекты, где соответствующую инфраструктуру только создают.

Самые большие объёмы субсидии получат Башкирия (168,7 млн рублей), Чечня (129,7 млн рублей), Брянская область (102,7 млн рублей) и Свердловская область (101,9 млн рублей).

Установка контейнеров позволит использовать переработанные отходы как вторсырьё, а также ускорит переход страны на экономику замкнутого цикла.

Помимо этого, финансирование может способствовать достижению регионами показателей, которые установлены федеральным проектом «Комплексная система обращения с твёрдыми коммунальными отходами».

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