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Культура

«Циников» Дмитрия Месхиева бесплатно покажут в Пскове

Фильм Дмитрия Месхиева «Циники» бесплатно покажут в Центральной городской библиотеке Пскова (в библиотеке на Конной) накануне Дня российского кино. Показ состоится 26 августа в 17:00, он также приурочен к 125-летию Анатолия Мариенгофа, по одноимённому роману которого была снята эта картина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе библиотеки.

Роман Анатолия Мариенгофа «Циники», написанный в 1928 году, стал, по утверждению Иосифа Бродского, «одной из самых новаторских работ в русской художественной литературе этого века», но был издан в России только 60 лет спустя.

Как считают кинокритики, фильм по этой книге снят очень близко к тексту и его успех был обусловлен тандемом Валерия Тодоровского как сценариста и Дмитрия Месхиева как режиссёра. «Циники» стали второй режиссёрской работой Дмитрия Месхиева, он снял фильм в 1991 году.

На показ фильма «Циники» в библиотеке на Конной приглашён его создатель – заслуженный деятель искусств Российской Федерации, режиссёр Дмитрий Месхиев.

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