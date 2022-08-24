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Культура

В Пушкинском заповеднике открылась выставка к юбилею художника Бориса Козмина

Выставка приурочена к юбилею художника. Фото: Telegram

Новая выставка в Пушкинском заповеднике открыта с 20 августа в Научно-культурном центре. Она называется «Борис Михайлович Козмин. Жизнь, творчество, судьба». Об этом сообщил Telegram-канал «Михайловское».

Выставка посвящена 85-летию первого хранителя мемориальной усадьбы Ганнибалов в Петровском, заслуженного работника культуры Российской Федерации, лауреата Государственной премии в области литературы и искусства (2001), члена Союза художников и международной ассоциации писателей России Бориса Михайловича Козмина.

Ему довелось возглавить восстановление мемориальной усадьбы предков А. С. Пушкина Ганнибалов на Псковщине, открытие которой состоялось в 1977 году.

В экспозицию вошли 30 живописных работ из фондов музея, в числе которых виды пушкинских мест на Псковской земле, пейзажи Италии, Израиля, Черногории и др.

Информация для посетителей:
Выставка проходит по адресу: Научно-культурный центр (Пушкинские Горы, б-р имени С. С.Гейченко, д. 1);
Даты проведения: с 20 августа по 31 октября 2022 г.;
Расписание: среда – воскресенье, с 09:00 до 17:00.

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