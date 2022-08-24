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Происшествия

В Псковской области осудят сотрудников автодорожного надзора, подозреваемых во взяточничестве

Фото пресс-службы СУ СК России по Псковской области.

Следственный комитет Российской Федерации по Псковской области завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника территориального отдела государственного автодорожного надзора по Псковской области Северо-Восточного межрегионального управления государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта и бывшего главного государственного инспектора этого подразделения. В зависимости от действий каждого, они обвиняются в получении двух взяток (ч.3 ст.290 и п. «а» ч.5 ст.290 УК РФ), а также служебном подлоге (ч.1 ст.292 УК РФ).

Уголовное дело возбудили по материалам оперативно-розыскной деятельности региональных управлений ФСБ и МВД.

По версии следствия, 14 января 2021 года обвиняемые за существенное снижение административного штрафа получили требуемую ими сумму взятки в размере 30 тысяч рублей от представителя коммерческой компании, груз которой перевозился по дорогам Псковской области с превышением допустимой массы транспортного средства, предварительно сфальсифицировав материалы дела об административном правонарушении.

Кроме того, 16 марта 2021 года главный государственный инспектор получил требуемую им сумму взятки в размере 50 тысяч рублей от представителя другой коммерческой компании, груз которой также перевозился по дорогам Псковской области с превышением допустимой массы транспортного средства.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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