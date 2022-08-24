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Общество

Почти 30 млн рублей получит Псковская область на закупку контейнеров для мусора

27 млн 710,4 тысячи рублей получит Псковская область на закупку контейнеров для раздельного сбора мусора. Это следует из распоряжения, которое подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Документ опубликован на сайте Правительства РФ.

Всего на закупку контейнеров для раздельного сбора мусора Правительство РФ выделит 1,5 млрд рублей 43 регионам России.

Отмечается, что установка контейнеров позволит использовать переработанные отходы как вторсырьё, а также ускорит переход страны на экономику замкнутого цикла.

Помимо этого, финансирование может способствовать достижению регионами показателей, которые установлены федеральным проектом «Комплексная система обращения с твёрдыми коммунальными отходами».

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