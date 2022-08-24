На улице Вокзальной в Пскове устранили протечку на магистральном водопроводе

20:46, 24 августа 2022, ПАИ

Специалисты муниципального предприятия «Горводоканал» по обслуживанию водопроводных сетей устранили утечку на магистральном водоводе на улице Вокзальной в Пскове. Диаметр водопровода составляет 620 мм, пишет «Псковская правда».

Аварийно- диспетчерская служба стала получать сообщения о выходе воды на поверхность грунта 23 августа. Аварийный участок был отключен в кратчайшие сроки.

Утром аварийно-восстановительная бригада выехала прибьыла на место, начала произвела работы для установления характера повреждения водовода, а затем отремонтировала водопроводную линию. Утечку устранили к 11:00.