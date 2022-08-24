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Культура

В Москве скоропостижно скончался актёр Максим Пинскер

Максим Пинскер умер от остановки дыхания. Фото Telegram

Умер актер Максим Пинскер. Ему было 59 лет, сообщает ТАСС.

«Остановка дыхания, причину не знаем, завтра будем знать», — рассказала РБК его бывшая супруга Ирина Пинскер.

Максим Пинскер родился 5 февраля 1964 года в Москве. В 1992 году окончил Школу-студию МХАТ (курс И. М. Тарханова), затем играл в Театре Маяковского. Наиболее известен по ролям в сериалах "Час Волкова", "Интерны", "Колл-центр", фильмах "Дурак", "Тяжеловес" и других. Кроме съемок в кино, занимался озвучиванием аудиокниг, а также принимал участие в телепроектах. 

 

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