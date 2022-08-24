В Москве скоропостижно скончался актёр Максим Пинскер

21:12, 24 августа 2022, ПАИ

Умер актер Максим Пинскер. Ему было 59 лет, сообщает ТАСС.

«Остановка дыхания, причину не знаем, завтра будем знать», — рассказала РБК его бывшая супруга Ирина Пинскер.

Максим Пинскер родился 5 февраля 1964 года в Москве. В 1992 году окончил Школу-студию МХАТ (курс И. М. Тарханова), затем играл в Театре Маяковского. Наиболее известен по ролям в сериалах "Час Волкова", "Интерны", "Колл-центр", фильмах "Дурак", "Тяжеловес" и других. Кроме съемок в кино, занимался озвучиванием аудиокниг, а также принимал участие в телепроектах.