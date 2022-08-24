Псковичи помогут жителям Великого Новгорода в организации Дня города

22:00, 24 августа 2022, ПАИ

Фестиваль воздухоплавания станет ярким стартом Дня Великого Новгорода, сообщает паблик города. 26 августа фестиваль запланирован на Софийской набережной. Ко Дню города намечено множество мероприятий, в которых примут участие и жители Псковской области.

«Всего в праздничных мероприятиях примут участие делегации из 11 городов − из города-побратима Полоцка Республики Беларусь, города Себеж Псковской области, из семи русских ганзейских городов: Пскова, Порхова, Ивангорода, Вологды, Великого Устюга, Белозерска, Старой Руссы, из городов воинской славы Ростова-на-Дону и Волоколамска», − рассказала ПАИ председатель комитета по туризму и зарубежным связям администрации Великого Новгорода Ольга Васильева.

Кроме того, по случаю празднования Дня города в Великий Новгород приедут официальные делегации городов Союза городов Центра и Северо-Запада России, Союза городов воинской славы, Союза российских городов, города Ганзейского союза.